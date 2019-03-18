، "تعليم تبوك" يحقق في قضية اعتداء طالب على وكيل مدرسة.. سدد له طعنة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "القرني": مدير التعليم وجَّه بتشكيل لجنة واتخاذ الإجراءات النظامية

يحقق تعليم تبوك في حادثة اعتداء طالب على وكيل مكلف في إحدى مدارس هجر تبوك الثانوية؛ إذ سدد الطالب له طعنة صباح اليوم الاثنين، استقرت في يده اليسرى، وتسببت له بقطع في الأوتار، ولا يزال منومًا في مستشفى الملك خالد بتبوك.

وتفصيلاً، حسب المعلومات التي حصلت عليها "الخليج 365"، فإن الطالب خرج صباح اليوم من المدرسة بعد نقاش بينه وبين أحد المعلمين بسبب فوضى أثارها داخل الصف أثناء شرح المعلم، حين استدعى معلم المادة وكيل المدرسة دخل الطالب بنقاش معهما، وخرج من المدرسة، وعاد بعد فترة وجيزة برفقة والده الذي تهجم لفظيًّا هو الآخر على المعلمَين، ثم وجه الطالب سلاحًا أبيض عبارة عن سكين، كان يخفيها معه، نحو صدر وكيل المدرسة، وسدد له طعنة، وأثناء محاولة الوكيل تفاديها استقرت بيده.

ونُقل الوكيل المصاب إلى مستشفى قريب من المدرسة قبل أن ينقل إلى مستشفى الملك خالد؛ إذ تقرر أن تجرى له عملية جراحية غدًا بسبب القطع الذي أحدثته الطعنات.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم تعليم تبوك علي القرني لـ"الخليج 365" إنه تم تشكيل لجنة بتوجيه من مدير التعليم، ستتولى المتابعة والتحقيق في القضية، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه ما حدث. فيما تم تحويل القضية مباشرة في جانبها الأمني إلى شرطة المنطقة.