أغلقت أمانة منطقة الرياض مستودعاً بحي المروة، بعد ضبطه وهو يقوم بممارسة الغش التجاري بإنتاج “معسل” بطرق بدائية، ووضعه في عبوات تحمل ملصقات لعلامات تجارية. ‏وقالت أمانة المنطقة إن بلدية الشفا صادرت جميع محتويات المستودع، وقامت بإغلاقه، واتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة بحق المخالفين.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: “أمانة الرياض” تغلق مستودعاً أنتج “معسل” مغشوشاً ووضعه في عبوات تحمل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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