سفارة المملكة في نيوزيلندا تتسلم جثمان المواطن المزيني تمهيداً لنقله إلى المدينة

تسلّمت سفارة المملكة في نيوزيلندا اليوم (الإثنين) جثمان المواطن محسن المزيني ضحية الاعتداء الإرهابي على المسجدين في مدينة كرايس تشيرش بنيوزيلندا.

وقال نجل الشهيد الدكتور فراس المزيني، بحسب “عكاظ”، إن السفارة أكدت له أنه تجري حالياً الترتيبات مع الأجهزة المعنية في المطار لترحيل الجثمان إلى المدينة المنورة، فيما لم يحدد موعد إقلاع الرحلة التي تقل الجثمان إلى الآن. وكان نجله قد أوضح في تصريح له أن والده كان يعيش في نيوزيلندا منذ 25 عامًا وله أعمال تجارية هناك، ولكنه كان يأتي إلى المملكة من فترة إلى أخرى، مشيراً إلى أن المدينة التي كان يعيش فيها والده كانت مسالمة وهادئة وبيئة خصبة لنشر الدعوة والإسلام، وسكانها يتعايشون في تسامح.