“سكني” يطلق تطبيقاً للأجهزة الذكية لخدمة المستفيدين.. هذه الخدمات التي يقدمها

أطلق برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تطبيقا على الأجهزة الذكية، ليقدم للمستفيدين أكثر من 15 خدمة، والتعرف على الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها للأسر الراغبة في الاستفادة من منتجات الوزارة. ويعمل التطبيق على نظامي التشغيل “آي أو إس” و”أندرويد”، وهو يدعم اللغة العربية، ويوفر برامج وخيارات وزارة الإسكان بكل يسر وسهولة، ويتيح إمكانية التعرف على المشاريع السكنية، وحجز المواعيد لزيارتها.

ويتضمن التطبيق خدمات التسجيل واستكمال البيانات، واستعراض المسجلين والمستفيدين من الدفعات السابقة، والحلول والمشاريع السكنية المتوفرة في كل منطقة ومدينة، وحجز المواعيد لزيارة المشاريع لاستكمال إجراءات الحجز في الموقع. ويتيح التطبيق تقديم المساعدة الإلكترونية وكتابة الشكاوى والمقترحات والأسئلة الشائعة وشروط الدعم، كما يقدم خدمة التنبيهات وأخبار المركز الإعلامي للوزارة وإمكانية الاطلاع وتحميل تقارير “سكني” الشهرية.