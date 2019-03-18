طقس متقلب على المملكة الثلاثاء.. أتربة وسماء غائمة وسحب رعدية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس غدٍ الثلاثاء- استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وقالت هيئة الأرصاد -عبر موقعها الإلكتروني- إن الحالة المُناخية السابقة تؤثر في منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حتى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة، حتى مرتفعات مكة المكرمة.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل جازان أعلى درجة حرارة تصل إلى 33 درجة، فيما ستكون أدنى درجة حرارة من نصيب طريف بـ6 درجات.

وعن حالة البحر الأحمر، أكدت هيئة الأرصاد أن رياحه السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وتابعت: «ارتفاع الموج يكون من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج».

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أما الخليج العربي، فقالت هيئة الأرصاد إن حركة رياحه السطحية «ستكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج».

ومن جانبه، توقع خبير الأرصاد حسن كراني ارتفاعًا في درجات الحرارة مع دفء قادم على عدة مناطق يبدأ من منتصف اليوم الاثنين.

وقال كراني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «إن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة بين 4 و7 درجات مئوية مع دفء قادم»، مشيرًا إلى أنه بدءًا من منتصف الاثنين، يودِّع القطاع الغربي البرودة، تليه المنطقتان الوسطى والشرقية، ووسط المنطقة الشمالية وشرقها.

كما يستمر الدفء، غدًا الثلاثاء، وإلى ما بعد يوم الأربعاء، مع طقس مستقر لا يمنع من نشاط للرياح غرب البلاد.

ووجَّه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد، اليوم الاثنين، تنبيهًا برياح نشطة وأتربة وغبار على نجران، كما وجَّه تنبيهًا آخر بسحب رعدية ممطرة على الباحة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد إلى استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يحد الرؤية الأفقية على منطقة نجران، ويشمل «مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، والطريق الواصل بين نجران وشرورة»، مضيفةً أن الحالة الجوية تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.