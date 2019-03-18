«قياس» يعلن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي للفترة الثانية

الاستعلام بموقع المركز على الإنترنت

أعلن المركز الوطني للقياس، اليوم الاثنين، عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي (الفترة الثانية). جاء ذلك عبر الحساب الرسمي الخاص بالمركز على موقع «تويتر». وللاستعلام عن النتائج، حدد المركز الرابط التالي: https://e-services.qiyas.sa/

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