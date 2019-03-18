تحذير من تدني الرؤية على 3 طرق رئيسية بمكة المكرمة

حذر مركز العمليات الأمنية الموحدة «911» التابع لوزارة الداخلية، من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على 3 طرق رئيسية بمنطقة مكة المكرمة.

وشمل التحذير الذي نشره المركز -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- طرق «الطائف – الرياض»، و«الخرمة – رنية»، و«الساحل القديم والجديد»، مطالبًا بأخذ الحيطة والحذر لسلامة مرتادي الطرق.

وكانت هيئة الأرصاد، وجهت -اليوم الاثنين- تنبيهًا بأمطار رعدية ممطرة يصحبها نشاط في الرياح السطحية مثير للأتربة والغبار، على منطقة الباحة، وتشمل «مدينة الباحة، ومحافظة المندق، والعقيق، وبلجرشي، والأجزاء المجاورة»، مضيفةً أن الحالة المطرية تبدأ الساعة الواحدة ظهر اليوم وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

بدورها، دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة، المواطنين والمقيمين، إلى عدم المجازفة بالنزول في بطون الأودية ومواقع تجمُّع المياه.

في السياق ذاته، وجَّهت هيئة الأرصاد، في وقت سابق اليوم، تنبيهًا بأمطار رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية مثير للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة.

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وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الحالة الممطرة على مكة تبدأ الساعة الـ12 ظهر اليوم الاثنين، وتنتهي بحلول الثامنة مساءً على الطائف والشفا والهدا وأضم والأجزاء المجاورة، وتمتد حتى مكة المكرمة.

كما أصدر الإنذار المبكر تنبيهًا بتكوُّن سحب رعدية ممطرة، يصحبه نشاط الرياح السطحية مثير للأتربة والغبار على منطقتي عسير وجازان، يبدأ في الواحدة ظهر الاثنين، وينتهي في الثامنة مساء.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن طقس، اليوم الاثنين- استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأضافت هيئة الأرصاد أن الحالة المُناخية السابقة تؤثر في الأجزاء الجنوبية من منطقتي «الشرقية والرياض»، ويمتد تأثيرها إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مشيرةً إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات «جازان، وعسير، والباحة، والطائف».

من جانبه، توقَّع خبير الأرصاد حسن كراني ارتفاعًا في درجات الحرارة مع دفء قادم على عدة مناطق يبدأ من منتصف اليوم الاثنين، قائلًا عبر حسابه بموقع «تويتر»: «إنَّ هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة من أربع إلى سبع درجات مئوية مع دفء قادم»، مشيرًا إلى أنه بدءًا من منتصف الاثنين، يودِّع القطاع الغربي البرودة، تليه المنطقتان الوسطى والشرقية، ووسط المنطقة الشمالية وشرقها.