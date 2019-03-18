بنك التنمية الاجتماعية يُساند الأرامل والمطلقات بمنتج «كنف» التمويلي

أطلق بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، منتج «كنف» بسقف تمويلي يصل إلى 30 ألف ريال، وبدون فوائد أو رسوم، لمساعدة الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات، على تحمّل تكاليف وأعباء الحياة.

وقالت مدير عام الشراكات والتسويق بالبنك، نور العبدالكريم، إنه في ظل الدعم اللامحدود من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، الذي يحظى به بنك التنمية الاجتماعية، يسعى البنك دائمًا لاستحداث منتجات تمويلية جديدة؛ لمساندة الأسر التي تزايدت عليها المسؤوليات الحياتيّة، ومواكبة التغيرات المتسارعة لسد الفجوة التي تحدثها تلك المتغيرات.

وأشارت نور العبدالكريم، إلى أن إطلاق هذا المنتج يأتي ضمن رعاية ودعم حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ لضمان تمكين المرأة من الدعم المالي لتجاوز الصعوبات الآنية وتطوير مستواهن المعيشي، ليكُنَّ جزءًا من المجتمع الحيوي والمنتج، مما يسهم في تحسين مستوى جودة الحياة لتلك الفئات المستهدفة، الأمر الذي يساعد في تحقيق رفاه اجتماعي لها.

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وأوضحت، أن «كنف» التمويلي، روعي فيه حاجة المطلقات والأرامل للدعم، حيث سيتمكن حاليًا من الحصول على التمويل من خلاله دون اشتراط وجود أبناء ولا يتطلب تقديم صك إعالة.

وتابعت: «منتج (كنف) متاح عبر موقع البنك الإلكتروني، حيث يحق للسيدات التقدم بعد استيفاء شروط ولائحة التمويل الأسري»، مفيدةً أن التمويل يقدَّم بدون أيّ فوائد ويصل إلى 30 ألف ريال وبأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهرًا.

وأكدت مدير عام الشراكات والتسويق، حرص البنك على مراجعة شروطه وأحكامه، حيث يقوم بشكل دوري بدراسة إمكانية استحداث منتجات مناسبة وذات قيمة مضافة تخدم الشريحة المستهدفة من المواطنين، حتى تتوافق مع احتياجات جميع فئاته المستهدفة دون استثناء.

يذكر أنه استفاد من البنك منذ تأسيسه عام 1391هـ وحتى الآن 6.2 مليون مواطن ومواطنة من خدمات ومنتجات البنك المختلفة، وتجاوز حجم التمويل 105 مليارات ريال سعودي في التمويل الاجتماعي وتمويل المشاريع، ويمكن للراغبين الاستفادة من منتجات وخدمات البنك عبر زيارة الموقع الإلكتروني: