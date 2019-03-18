انت الان تتابع تفاصيل خبر ربع مليون شخص يطالبون بوقف بيع السلاح للرياض وأبوظبي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 09:53 مساءً - قالت منظمة العفو الدولية (أمنيستي) إن أكثر من ربع مليون شخص حول العالم وقّعوا على عريضة تطالب حكوماتهم بوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات؛ بسبب الحرب على اليمن.

وأوضحت المنظمة، في تغريدة لها الاثنين، أنها سلمت العريضة للحكومة البريطانية، مطالبة إياها بوقف بيع الأسلحة.

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والأسبوع المنصرم دعت "العفو الدولية" فرنسا ودولاً غربية أخرى إلى التوقف عن بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

وفي فبراير الماضي اتهمت المنظمة الإمارات بنقل أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى إلى "فصائل غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب" في اليمن.

وتقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً، يشمل القوات المحلية المؤلفة من مختلف الفصائل اليمنية، ويحاول إعادة الحكومة المعترف بها دولياً إلى السلطة بعد أن أطاحت بها حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في 2014، وتتهم منظمات دولية ذلك التحالف بارتكاب جرائم بحق المدنيين.