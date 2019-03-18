السعودية | الهلال الأحمر السعودي يتواجد بجاهزية متكاملة في معرض الرياض للكتاب

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

تواجد الهلال الأحمر السعودي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2019، والمقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بجاهزية عالية لتقديم الخدمة والمساعدة لمن يحتاجها داخل المعرض.

وقد قسم الفريق التابع للهيئة البالغ عدده 37متطوعاً ومتطوعة، إلى فريق إسعافي وفريق عناية مركزة، وفريق مهمته التجول داخل المعرض، وجميع المتطوعين من الحاصلين على شاهدات طب الطوارئ، والتمريض، إضافة إلى تواجد 9 أطباء متخصصين في عيادتين منفصلتين، عيادة خاصة بالرجال، وأخرى للنساء.

كما وفر الهلال الأحمر السعودي سيارتين “غولف”، تقوم بنقل الحالات إلى العيادات المخصصة للإسعاف، وقد زودت هذه السيارات بأحدث الأجهزة الإسعافية مثل جهاز الصدمات، كما تتوفر أنواع كثيرة من الأدوية التي تساعد في العمليات الإسعافية داخل العيادات، إضافة إلى تواجد سيارات إسعاف خارج المعرض.

وتقدم الفرق الإسعافية المتجولة الإسعافات الأولية للحالات وفي حال استدعت نقلها يقوم المتطوع بالإبلاغ فورا، وتتوفر لديهم كل ما يلزم لتقديم الإسعافات الأولية، كجهاز فحص السكر، وضغط الدم، ويبلغ عددهم 7 فرق إسعافية متجولة تنتشر في جميع أرجاء المعرض.

ويتواصل المسعفون من خلال أجهزة لاسلكية للإبلاغ عن الحلات التي تردهم لتقديم المساعدة لها بأسرع وقت كما يقومون بتقديم المساعدة لمن يقصدهم داخل العيادات.