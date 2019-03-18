شكرا لقرائتكم خبر عن البدء بالتسجيل في برنامج " رواد الملكية الفكرية" والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الهيئة في بيان لها عبر موقعها الرسمي بدء التقديم اليوم، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 30 مارس الحالي، وذلك عبر موقع التوظيف الإلكتروني بالهيئة https://careers.saip.gov.sa/ar/
وأكد مدير عام الموارد البشرية في الهيئة عبدالسلام الربدي، أن البرنامج يستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة في عدة تخصصات من أهمها: القانون، وتقنية المعلومات، والهندسة، وذلك لتدريبهم وتأهيلهم للعمل في الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ضمن جهودها لتعزيز دورها في إيجاد فرص وظيفية للمواطنين ودعم الكفاءات السعودية من خريجي الجامعات.
يذكر أن البرنامج يقدم مجموعة من المزايا للمقبولين، من أبرزها: تأمين طبي للمتدرب وأفراد أسرته، ومكافأة مالية شهرية، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.
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