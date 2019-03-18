الاستعلام عن نقل كفالة وافد 1440 برقم الإقامة في الجوازات ومكتب العمل وكيفية التقديم بدون موافقة...

نتابع معكم كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة والتأكد من الموافقة على طلب النقل عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل في المملكة العربية السعودية، فقد شهد سوق العمل والاقتصاد في المملكة العربية السعودية العديد من التغيرات، وهذا ما دعا وزارة العمل ووزارة الداخلية إلى إنشاء العديد من الأنظمة والخدمات التي تواكب التطور المستمر للمملكة ولتحقيق رؤية 2030، وأحد هذه الخدمات هي خدمة الاستعلام عن نقل كفالة وافد 1440 والتي تساعد في تطبيق قرار التوطين في العديد من المجالات المشغولة بعدد كبير من العمالة الوافدة من خارج المملكة، وقد أوضحت مكاتب وزارة العمل أهم الشروط والأحكام التي يتوجب توافرها حتى يتم تقديم طلب نقل خدمات وافد من مؤسسة لمؤسسة أخرى، أو من صاحب عمل لصاحب عمل آخر، وقد كانت هذه الشروط من أجل المحافظة على حقوق جميع الأفراد القانطين في المملكة سواء كانوا مواطنين أو وافدين، ويتم الاستفادة من خدمة نقل الكفالة من خلال استخدام رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز.

نقل كفالة وافد برقم الإقامة

أحد الخدمات التي تقوم وزارة العمل السعودية بتقديمها وتمكن هذه الخدمة أصحاب العمل والمنشآت من الاستعلام عن نقل خدمات عامل وافد وهذا من صاحب العمل إلي منشآت أخرى، ويكون هذا النقل وفق عدة شروط وضوابط

نقل كفالة عامل وافد دون موافقة الكفيل

يكون النقل دون موافقة صاحب العمل، وتكون مسموحة في بعض الحالات وهي:

أن تكون إقامة العامل الوافد منتهية ويمكنك التأكد من صلاحية الإقامة من هنا

لم يتم دفع أجور العمالة الوافدة لمدة ثلاثة أشهر

وتكون خطوات نقل كفالة عامل وافد بدون موافقة الكفيل كالتالي

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الدخول على موقع وزارة العمل في السعودية النقل على الخدمات اختيار المنشأة النقر على خدمة نقل خدمة عامل وافد إدخال رقم الإقامة في الخانة المخصصة لها اضغط على بحث الضغط على الموافقة على شروط والاحكام الضغط على ارسال

الاستعلام عن خدمات مكتب العمل

الضغط على الاستعلامات الإلكترونية النقر على الاستعلام عن خدمات مكتب العمل اختيار نوع الخدمة وهي نقل خدمة عامل وافد إدخال رقم الطلب ورقم الإقامة في الخانات المخصصة لهما ادخال الرمز المرئي النقر على بحث ثم ستظهر اسفل يسار الشاشة حالة الطلب في وزارة العمل : تمت الموافقة

الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة

من خلال رابط استعلام نقل كفالة عامل وافد برقم الإقامة تسجيل الدخول إلى مكتب العمل اختيار المنشأة اختيار خدمة نقل عامل وافد إلكترونياً

خطوات نقل الكفالة في المملكة والحالات التي يتم بها نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل وشروطها

الموافقة على طلب نقل كفالة عامل وافد

تسجيل الدخول على بوابة وزارة العمل الاستعلام عن خدمات مكتب العمل “من قبل صاحب العمل المنقول له الكفالة” اختيار اسم المنشأة اختيار خدمة خدمة نقل خدمة عامل وافد الموافقة أو رفض الطلب في حالة الموافقة قم باستكمال الخطوات الباقية عبر أبشر

بعد الحصول على الموافقة من صاحب العمل ومن وزارة العمل على نقل الكفالة يتم التوجه إلي وزارة الداخلية في المملكة لإكمال باقي الإجراءات حتى يحصل العامل على بطاقة الإقامة الجديدة عبر خدمة البريد وصال أو كما يريد صاحب العمل.

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معرفة رسوم مكتب العمل برقم الاقامه

عبر الرابط الرسمي حتي يتم معرفة رسوم مكتب العمل برقم الإقامة

الاستعلام عن دفع رسوم مكتب العمل