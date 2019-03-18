خدمة استعلام عن سجل تجاري برقم الهوية التي أتاحتها وزارة التجارة السعودية الخدمات الإلكترونية علي شبكة الأنترنت لجميع رجال الأعمال المستثمرين من السعوديين وغير السعوديين حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من الأراضي الخصبة للنمو الاقتصادي وذلك بعد الانفتاح الجديد للرؤية السعودية للمستقبل الجديد، حيث يمكن لفئة المستثمرين الذين يريدون افتتاح المشاريع الضخمة في السعودية الاستعلام عن السجل التجاري، من خلال استخدام رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن، من خلال هذا المقال سوف نرفق لكم رابط خدمة الاستعلام عن سجل تجاري برقم هوية بأسفل هذه المقال فرجاء تابعونا.

الاستعلام عن سجل تجاري برقم هوية

سنوضح لكم كيفية الاستعلام عن رقم السجل التجاري لشركة حيث يقوم صاحب العمل أو المستثمر بالدخول علي موقع وزارة التجارة والاستثمار بالسعودية، من ثم يقوم بالدخول مباشرة علي خدمة استعلام عن رقم سجل تجاري برقم الهوية من اجل الاستعلام عن سجل تجاري برقم هوية، فبعد الدخول علي الموقع الرسمي الخاص بالوزارة يقوم المستعلم بإدخال رقم السجل التجاري الرئيسي من اجل طلب تجديد سجل تجاري كما هو موضح بالصورة التالية.

دائما البحث عن أي خدمة يلزم أدخال رقم الهوية المكون من عشرة أرقام في أي موقع رسمي، ففي موقع وزارة التجارة السعودية يمكن أدخال رقم السجل التجاري أو السجل المدني بدلا عن رقم الهوية، حيث يمكن تفعيل خدمة الرسائل النصية عبر الجوال من اجل متابعة اخر التطورات المتعلقة بأخبار وزارة التجارة والاستثمار بالإضافة بانه يمكن أيضا الاستفسار عن حالة سجل تجاري وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخري.