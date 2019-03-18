سفارة المملكة بهولندا تحذر مواطنيها السعوديين من التواجد في مدينة أوتريخت

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الهولندية لاهاي مواطنيها السعوديين الموجودين في مدينة أوتريخت بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن منطقة حادثة إطلاق النار، مشددة على ضرورة اتباع التعليمات الصادرة من أجهزة الأمن المحلية.

أكدت اسفارة المملكة العربية السعودية في لاهاي على المواطنين بضرورة الاتصال على هاتف شئون السعوديين في حالة حدوث أي طوارئ على الرقم 0623864036.

تجدر الإشارة أن وجهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في فرنسا يوم السبت الماضي تحذيراً شديد اللهجة إلى رعاياها المتواجدين هناك بضروة تجنب الذهاب إلى منطقة الشانزلية والمناطق المحيطة بها.

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