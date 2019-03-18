رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس القدرات العامة الورقي الفترة الثانية برقم المدني...

نتائج اختبار قياس القدرات 1440، صرح المركز الوطني للقياس بالسعودية عن نتائج اختبارات قياس القدرات العامة الورقي الفترة الثانية، حيث من المقرر أن يعلن يوم الإثنين 11 رجب 1440 بما يوافق 18 مارس 2019،عن النتائج بصورة مباشرة للاستعلام عنها، على أن يتم الإستعلام من خلال الدخول على الرابط الرسمي عن طريق الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين، على أنه سيقوم بالإعلان عن المستفيدين في حاله نتائج القدرات 1440، وذلك من خلال رقم الهوية أو يتم معرفة نتيجة قياس الطلبة والطالبات والمعلمات، والمعلمين 1440، من خلال الموقع الرسمي الخاص بهذا المركز،.

المملكة السعودية تسعي باستمرا من أجل تطوير العملية التعليمية، بما يضمن التقدم والرقي، بما يحقق رؤية المملكةالمستقبلية 2030، استحدثت نظام اختبارات قياس القدرات، حتى تقوم بإصلاح الأنظمة التعليمية بما يواكب التقدم التكنولوجي العالمي، من أجل تقدم المدارس بالمملكة العربية السعودية، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع عن طريق اختبار القدرات القياسية، يقوبها المركز الوطني للقياس، وفق منهجية متكاملة.

رابط الاستعلام نتائج قياس القدرات العامة 1440

يمكن الاستعلام المباشر عن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الثانية، للطلاب والطالبات الثانوية العامة الذين أدوا اختبارات، حيث يمكن الاستعلام عبر موقع قياس الإلكتروني الرسمي ،بإدخال رقم السجل المدني للطالب، رابط المركز الوطني للقياس للاستعلام عن النتائج.

# فيديو يشرح طريقة التسجيل في اختبارات قياس

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نتائج قياس موهبة 1440

المواعيد المقررة لتسجيل قياس 1440 حتى يتم عمل اختبارات مقياس موهبة، وذلك يتم التسجيل في هذه الاختبارات عبر موقعنا حيث سنقوم بوضع رابط الاستعلام عن نتائج المركز الوطني للخدمات العامة، وأنه سيتم الإعلان عن ظهور النتائج بعد انتهاء عملية التصحيح، وتدقيق الإجابات ثم يتم رفعها من خلال موقع قياس الالكتروني عن طريق رابط استعلام قياس النتائج المباشر المرفق.

أنواع الاختبارات قياس 1440

رابط الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس 1440

يتم عمل هذه الاختبارات لمعرفة قياس مهارة جميع الطلاب في المرحله الابتدائية والثانوية العامة، حتى يتمكنوا من معرفة مستوى الطالب، ويتم اختيار الطلاب الأكثر قدرة، ويساعد في ذلك بعض الجهات التعليمية،كما يمكن الاستعلام عن نتائج اختبار قياس المعلمين والمعلمات. وسوف يتمكن الجميع من الدخول إلى هذا الموقع من خلال هذا الرابط للاستعلام عن نتائج القدرات 1440، موقع المركز الوطني للقياس، نتائج قياس 1440.