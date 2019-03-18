شكرا لقرائتكم خبر عن قنصل إثيوبيا يشيد بمعاملة السجناء الإثيوبيين فى عسير والان نبدء بالتفاصيل
أشاد القنصل العام لجمهورية أثيوبيا عبده ياسين بالجهود والرعاية التي تقدمها إدارة سجون منطقة عسير للنزلاء والنزيلات الاثيوبيين.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها القنصل أمس لسجون منطقة عسير التقى خلالها مساعد مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد آل مريط.
واطلع القنصل العام لجمهورية أثيوبيا على أوضاع النزلاء والنزيلات الموقوفين والمحكومين من الجنسية الأثيوبية، وبحث دور القنصلية الإثيوبية في متابعة إجراءاتهم.
وعبر القنصل عن شكره للقائمين على السجن وتقديره لجهودهم في المحافظة على حقوق النزلاء وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجون إليها.
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