تدني الرؤية بسبب الأتربة على 3 طرق رئيسية في مكة المكرمة

2019-03-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وجه مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) تحذيرًا بشأن تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب موجة من الرياح السطحية المثيرة للأتربة على 3 طرق رئيسية في منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين.

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وبحسب مركز العمليات الأمنية الموحدة، ضم التحذير طرق الطائف- الرياض، والخرمة- رنية، وأيضًا الساحل القديم والجديد، مشددًا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر لسلامة مرتادي الطرق.

في سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة التي تحد مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة يوم غد الثلاثاء، وذلك على مناطق نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حتى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.