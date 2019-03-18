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تكريم عدد من منسوبي المدني أنقذوا طفلًا من بئر عمقها 20 مترًا في حائل
متابعات الخليج 365 - حائل
قدّم الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أمير منطقة حائل، شهادات شكر وتقدير لعدد من منسوبي الدفاع المدني بمحافظة الحائط؛ لقاء جهودهم في إنقاذ طفل من بئر ارتوازية يبلغ عمقها 20 مترًا، بقرية الدغيبجة دون إصابته بأذى ولله الحمد.
وسلم شهادات الشكر لهم مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل اللواء عبدالعزيز العضاض.
وعبر اللواء العضاض عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على متابعته واهتمامه برجال الدفاع المدني، معتبرًا أن هذا التكريم حافز لبذل الجهد والعطاء خدمة لهذا الوطن ولمن يقيم على أرضه، داعيًا المولى أن يحفظ للوطن قيادته الرشيدة.
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