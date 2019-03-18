وزير الخدمة المدنية يفتتح مؤتمر التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030

جدة - عمرو شويل افتتح وزير الخدمة المدنية ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة سليمان بن عبدالله الحمدان (مؤتمر التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030) والذي ينظمه معهد الإدارة العامة في أحد فنادق الرياض خلال الفترة من (18 إلى 20 مارس)، بحضور أصحاب المعالي الوزراء ونواب الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات ووكلاء الوزارات والمعنيون ببرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، مع نخبة من الخبراء المحليين والدوليين والباحثين والأكاديميين المختصين من داخل المملكة وخارجها.

ويهدف المؤتمر إلى الإسهام في تعزيز التنمية الإدارية في المملكة العربية السعودية والارتقاء بها في الجوانب التنظيمية والبشرية والمالية والتقنية في ضوء رؤية المملكة 2030، كما تتناول أجندات المؤتمر وأطروحاته عدة محاور من أهمها التطلعات والتحديات المستقبلية لحقل التنمية الإدارية، واستعراض سبل تطوير الأطر التنظيمية والهيكلية واللوائح في القطاع العام، وأثر تنمية الموارد البشرية في تعزيز التنمية الإدارية، وتطوير دور إدارة المالية العامة والتخصيص، مع استعراض أساليب وأدوات تمكين تقنية المعلومات وتعزيز التحول الرقمي ورفع مستوى فاعلية قياس وإدارة الأداء في القطاع العام.

وتتضمن فعاليات مؤتمر التنمية الإدارية في ضوء رؤية المملكة 2030 استعراضاً لأبرز الممارسات التطبيقية ذات العلاقة بمحاور المؤتمر، مع عرض تجارب وتحديات إدارة برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 والممارسات المحلية والإقليمية والدولية البارزة في مجال التنمية الإدارية، حيث ينظم المؤتمر ورشتي عمل الأولى تحت عنوان مؤشرات الأداء الرئيسة، والثانية تحت عنوان التخصيص في المملكة والفرص والتحديات، مع طرح العديد من المبادرات وأوراق العمل وحلقات النقاش واستعراض التجارب الدولية والمحلية من قبل المتحدثين والمشاركين في فعاليات المؤتمر، بهدف تناول أبرز الموضوعات المعاصرة والممارسات التطبيقية للخروج بتوصيات مناسبة حيالها من أجل الاسهام في تعزيز أوجه التنمية الإدارية بما يتسق مع مشروع رؤية المملكة 2030.