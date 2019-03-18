الاستعلام عن المخالفات المرورية 1440 برقم اللوحة ورقم الهوية وأسعار المخالفات في المملكة السعودية...

تبذل المملكة العربية السعودية كل طاقتها لتحقيق رؤية 2030، ولذا توفر العديد من الخدمات والتسهيلات علي المقيمين، وأحد هذه الخدمات هي خدمة معرفة المخالفات إلكترونيا، والجدير بالذكر أنه يوجد طريقتين حتي تتمكن من الاستعلام عن المخالفات المرورية 1440، إما برقم اللوحة أو رقم الهوية وكلاهما يتم إلكترونيا، وهذا عبر رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية في موقع أبشر، فقد قامت وزارة الداخلية بالمملكة بتخصيص بوابة للاستعلام عنها مجانا، فهده الخدمة توفر الكثير من الوقت والجهد للمستخدمين والسائقين ومن يملكون سائقين في أسرهم، حيث يتم عرض المخالفات وتفاصيلها ورسوم سداد هذه المخالفة

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 1440

الدخول علي موقع ابشر اختيار خدمات المرور النقر علي الاستعلام عن المخالفات إدخال رقم اللوحة أو الرقم الخاص برخصة القيادة كتابة كافة البيانات المطلوبة النقر علي كلمة عدد المخالفات

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الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية 1440

الدخول علي موقع ابشر الالكتروني ادخال رقم الهويه والرمز المرئي النقر علي عرض إدخال البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة

أسعار المخالفات المرورية في السعودية

غرامة مالية لا تقل عن (500) ريال ولا تزيد عن (900) ريال

قيادة المركبة داخل الأنفاق دون إنارة أنوارها عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير في المساء أو في الأحوال الجوية غير واضحة الرؤية قيادة مركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة عدم إعطاء الأفضلية للسيارات التي بداخل الدوار عدم التقيد بإشارات رجل الأمن اليدوية عدم إعطاء الأفضلية للمركبات الموجودة على الطريق الرئيسي وهذا في حالة عدم وجود إشارة أفضلية. عدم إعطاء الأفضلية للسيارة القادمة من اليمين عند الوصول إلى تقاطع متساوي الأفضليات عدم إعطاء أفضلية بالوقوف وقوفاً تاماً عند إشارة (أمامك أفضلية) عدم الوقوف عند إشارة (قف) عدم تغطية وربط الحمولة المنقولة بالمركبة التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز وتجاوز السرعة المحددة عموماً قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة المراوغة بسرعة بين السيارات على الطرق العامة قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس قيادة المركبة بدون لوحة خلفية

غرامة مالية لا تقل عن (300 ريال) ولا تزيد عن (500 ريال)

القيادة برخصة قيادة منتهية الصلاحية عدم إعطاء أفضلية المرور لسيارات المواكب الرسمية أو الطوارئ ترك أجسام أو أشياء على الطرق العامة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق نقل الركاب في الأماكن غير المخصصة لهم استعمال المركبة لغير الغرض الذي رخصت من أجله عدم التقيد بتنظيمات السير عند تقاطعات الطرق تجاوز السرعة المحددة بمقدار لا يزيد على خمسة وعشرين كيلومتراً في الساعة تسيير مركبة تحدث تلوث للبيئة على الطرق العامة إجراء أي تعديل أو إضافة على هيكل أو جسم المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية