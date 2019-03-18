شكرا لقرائتكم خبر عن الأنصاري لـ«الخليج 365»: السفارة على تواصل معي وتوفر كافة الاحتياجات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

أكد أصيل الأنصاري مُصاب حادث المسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا لـ«الخليج 365»، أن سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى نيوزلندا على تواصل دائم معه، وتحرص على متابعة حالته وتقديم كافة الاحتياجات له.

وأشار إلى أنه يحظى بزيارات مستمرة من السعوديين والأجانب في منزل العائلة النيوزلندية التي كان يسكن معها، منوهاً بأنهم يتعاطفون معه ويستنكرون الحادث الإرهابي.

وذكر الأنصاري أن الأطباء منعوه من الحركة، لافتاً إلى أن سيُراجع المستشفى يوم الخميس القادم للاطمئنان على سلامة قدمه.