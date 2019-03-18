شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية القريات تبدأ تأهيل وتطوير طريق الوادي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

بدأت بلدية محافظة القريات العمل على إعادة تأهيل وتطوير طريق الوادي والمعروف باسم طريق القصور، وذلك ضمن مشروع تأهيل وتطوير الشوارع الرئيسية بالمحافظة.

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وأكد رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري، خلال زيارته الميدانية للموقع، بدء العمل على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق الوادي الذي يبلغ طوله 6 آلاف متر، وتشمل الأعمال توسعة الطريق وازدواجيته ليصبح عرضه 30 متراً، كما تشمل التوسعة إنشاء جزيرة وسـطية ورصـيف بجانبي الطريق وبلدورات وأعمدة إنارة.

وأوضح الشمري، أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة البلدية لتطوير وتحسين مداخل المدينة، حيث يُعد من المشروعات الهامة والحيوية التي ستخدم سكان مدينة القريات، خاصةً في ظل حركة التطور العمراني والانتشار السكاني المتزايد في المدينة، وكون الشارع شرياناً هاماً لحركة المرور، حيث يربط بين الطريق الدولي ووسط المدينة.

وكشف أن البلدية ستنفذ خلال الفترة القادمة العديد من المشروعات التنموية الخاصة بتطوير وتحسين مداخل المدينة، وتطوير وتحسين الأحياء الداخلية، في سبيل تقديم أفضل الخدمات لسكان محافظة القريات.