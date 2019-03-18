شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يُشدد على حماية المنشآت الحيوية والمواقع الاقتصادية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم (الاثنين)، قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة جازان العقيد مهندس عادل بن إبراهيم الشهراني، بمناسبة تعيينه قائداً لقوة أمن المنشآت في المنطقة.

Advertisements

ورحّب الأمير محمد بن ناصر في بداية الاستقبال بالعقيد الشهراني، متمنياً له التوفيق في مهامه قائداً جديداً لقوة أمن المنشآت بجازان، وجميع زملائه من أفراد القوة.

وأكد أمير جازان اعتزازه وتقديره لرجال الأمن بجميع القطاعات العسكرية والأمنية، مبيناً أهمية حماية المنشآت الحيوية والمواقع الاقتصادية في المنطقة، لافتاً إلى قوة الاقتصاد ووضعها الجغرافي والأمني، وهو ما يتطلب تضافر وتكاتف الجهود بالقطاعات الأمنية والعسكرية للحفاظ على الجانب الأمني المميز وحماية المنشآت، بفضل متابعة وتوجيهات القيادة الرشيدة.

من جهته، عبَّر قائد قوة أمن المنشآت بجازان العقيد مهندس عادل الشهراني، عن سعادته بلقاء أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله تعالى أن يمده وجميع زملائه أفراد القوة بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك والمواطن.