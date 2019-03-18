شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير مغرداً: التعاطف والتضامن مع المسلمين عقب حادثة نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين ولا عرق له والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن ما ذكره خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بأن: الحادثة الإرهابية الشنيعة التي وقعت في نيوزيلندا لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش وبأنها عمل جبان ومدان، وما يحدث في العالم من تعاطف وتضامن مع المسلمين جراء الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا يؤكد بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له وترفضه الإنسانية بأجمعها أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن ما ذكره خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بأن: الحادثة الإرهابية الشنيعة التي وقعت في نيوزيلندا لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش وبأنها عمل جبان ومدان، وما يحدث في العالم من تعاطف وتضامن مع المسلمين جراء الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا يؤكد بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له وترفضه الإنسانية بأجمعها وأشار الجبير في تغريدة عبر حسابه في تويتر إلى أن نيوزيلندا بلد آمن ومسالم ومنفتح على الجميع، وما قامت به دولة رئيسة الوزراء والحكومة والشعب النيوزلندي خير دليل على ذلك.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير مغرداً: التعاطف والتضامن مع المسلمين عقب حادثة نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين ولا عرق له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.