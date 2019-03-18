شكرا لقرائتكم خبر عن بلاغ مواطن يقود لضبط 130 كيلو «تنباك» في تبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله السميري (تبوك)

ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في تبوك، مصنعين داخل أحد الأحياء بعد ورود بلاغ من مواطن يفيد بالاشتباه في عمالة تقوم ببيع مادة التنباك الممنوعة.

وبعد التحقق، توجهت فرقة من أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ مكونة من صحة تبوك، وأمانة منطقة تبوك، والضبط الميداني بشرطة المنطقة، وعند مداهمة الموقع تبين وجود عمالة آسيوية قامت بتحويل المنزل إلى مصنع لتحضير مادة التنباك الممنوعة، وتم ضبط مواد أولية تستخدم في التصنيع، بالإضافة الى تمباك جاهز للترويج لمنافذ البيع.

وبالاشتباه بأحد المنازل المجاورة للمصنع الأول، تم الكشف عن وجود مصنع آخر يقوم بصنع مادة التنباك، ومصادرة جميع المضبوطات التي بلغ عددها 130 كيلو جرام من مادة التنباك الممنوعة، وجرى التحفظ على العمالة، ومن ثم توجهت اللجنة إلى المنافذ التي يتم بها بيع هذه الآفه ومصادرتها لإتلافها.