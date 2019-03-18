وفد من مجلس الشورى يزور هضبة التحكيم وقلعة مارد في دومة الجندل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - دومة الجندل

زار وفد من أعضاء مجلس الشورى برئاسة اللواء علي التميمي محافظة دومة الجندل، وذلك ضمن زيارته لمنطقة الجوف، وكان في استقبال الوفد لدى وصوله وكيل إمارة منطقة الجوف المكلف حسين آل سلطان، ومحافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط.

ورحب وكيل إمارة الجوف بوفد مجلس الشورى نيابة عن جميع أهالي المحافظة، معبرا عن سعادته بزيارتهم للمحافظة والأماكن الأثرية التي تحويها المحافظة، متطلعا أن تحقق هذه الزيارة الأهداف المرجوة منها.

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وتجول أعضاء المجلس في جنبات متحف الجوف الإقليمي الذي سيتم افتتاحه قريبا، مطلعين على مرافق المتحف وما يحويه من إمكانيات سوف تخدم السياحة في المحافظة في المستقبل القريب.

واستمع الوفد خلال تجولهم في هضبة التحكيم وقلعة مارد التاريخيتين إلى شرح تفصيلي عن الأحداث التاريخية التي وقعت فيهما، كما زار مسجد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- الذي أمر ببنائه حين عودته من القدس.

بعد ذلك انتقل الوفد لزيارة عدد من المواقع السياحية في المحافظة أبرزها بحيرة دومة الجندل.