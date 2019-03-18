جامعة أم القرى تستقبل خبراء دوليين في ريادة الأعمال والابتكار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بافيل في مكتبه اليوم بالعابدية، مسؤولي كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وهما وكيل التعليم التنفيذي الدكتور محمد رومي، ووكيل الشؤون التعليمية الدكتور بابلو دي هولان، إضافة إلى مستشارة كرسي المعلم محمد بن لادن للإبداع وريادة الأعمال بجامعة أم القرى الدكتورة ليليانا نوردفيدت بيريز (من جامعة تكساس- أرلنغتون الأمريكية)، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور ثامر الحربي.

وأكد الدكتور بافيل خلال اللقاء أن الجامعة تولي الابتكار والإبداع وريادة الأعمال اهتماما خاصا، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 عبر نشر هذه الثقافة من خلال "كرسي المعلم محمد بن لادن للإبداع وريادة الأعمال، ومعهد الإبداع وريادة الأعمال، ومكتب الملكية الفكرية".

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وأشار وكيل التعليم التنفيذي لكلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال الدكتور محمد رومي إلى أهمية ريادة الأعمال والفرص المتوفرة لها في المملكة، لافتا إلى أن الكلية تمتلك برامج نوعية تساعد في تنمية وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار، مبينا أنها تتشرف بالتعاون المشترك مع جامعة أم القرى نظير تميزها ببيئة خصبة جاذبة لرواد الأعمال.

واستعرض وكيل الشؤون التعليمية الدكتور بابلو دي هولان عددا من البرامج الأكاديمية والدورات المتخصصة التي تقدمها الكلية في المجال، مؤكدا أن إعدادها يتم وفق منهجية الفكر والعمل الريادي، حيث دمجت بين الجوانب الفكرية، والتربوية، والأبحاث التطبيقية المبتكرة والريادية.

فيما أوضحت الدكتورة ليليانا نوردفيدت بيريز أنها تتشرف بالتعاون مع كرسي المعلم محمد بن لادن، مشيرة إلى أنها تعمل حاليا على بحث علمي بالشراكة مع الكرسي حول الابتكار في الشركات الريادية في المملكة.

ولفت أستاذ الكرسي الدكتور محمود فلاته إلى أن كرسي المعلم محمد بن لادن للإبداع وريادة الأعمال يسعى إلى نشر هذه الثقافة، والمشاركة في تنميتها عبر نشر الأبحاث، واللقاءات الدورية للمهتمين في هذا المجال، والسعي لبناء جيل متخصص في البحث العلمي المتعلق بريادة الأعمال.