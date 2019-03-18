70 طالبا بأم القرى ينظمون حملة لتوعية متسوقي المولات بجدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نظم 70 طالبا وطالبة بالسنة الأولى في كلية طب جامعة أم القرى حملة للتوعية بأمراض القلب والسرطان في أحد المولات التجارية بجدة، بهدف التوعية الصحية، والتعريف والتوعية والوقاية للمتسوقين بفئات أمراض السرطان والقلب، بإشراف رئيس قسم علم وظائف الأعضاء بكلية الطب الدكتور عبدالحليم صيرفي واستشاري الأورام وعضو هيئة تدريس كلية الطب الدكتور عماد طاشكندي.

وبين رئيس الحملة الطالب حاتم السلمي، أنها تأتي ضمن برامج نادي طب القلب لإكساب الطلاب والطالبات المهارات اللازمة في التعامل مع الحالات، وكيفية تقديم النصح والإرشاد لفئات المجتمع، خاصة الأطفال.

وشملت الحملة التعريف والتوجيه عن "جلطات القلب، والتهاب أغشية القلب، وتشوهات القلب الوراثية، والسكتات القلبية والدماغية، والأوعية الدموية"، بالإضافة إلى التوعية بسرطانات "الثدي، وعنق الرحم، والمعدة، والبنكرياس، والأمعاء، والرئة".