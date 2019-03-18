السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة
أصدرت أمانة محافظة جدة 4226 رخصة بناء في 6 أشهر الماضية، ورفضت 10216 رخصة أخرى لأسباب متفرقة، فيما استقبلت 18619 معاملة، جزء منها تحت الإجراء بحسب معلومات حصلت عليها "مكة".
أرقام وإحصاءات:
- الشهر: محرم
- استقبال 2759
- رفض 1493
- إصدار 479
الشهر: صفر
- استقبال 3411
- رفض 1688
- إصدار 639
الشهر: ربيع الأول
- استقبال2411
- رفض 1250
- إصدار 684
الشهر: ربيع الآخر
- استقبال 3098
- رفض 1562
- إصدار 573
الشهر: جمادى الأولى
- استقبال3658
- رفض 2258
- إصدار 863
الشهر: جمادى الآخرة
- استقبال4282
- رفض 1955
- إصدار 988
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة جدة تصدر 4226 رخصة بناء في 6 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.