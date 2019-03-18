أمانة جدة تصدر 4226 رخصة بناء في 6 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي طالب - جدة أصدرت أمانة محافظة جدة 4226 رخصة بناء في 6 أشهر الماضية، ورفضت 10216 رخصة أخرى لأسباب متفرقة، فيما استقبلت 18619 معاملة، جزء منها تحت الإجراء بحسب معلومات حصلت عليها "مكة". أرقام وإحصاءات: الشهر: محرم

استقبال 2759

رفض 1493

إصدار 479 الشهر: صفر Advertisements استقبال 3411

رفض 1688

إصدار 639 الشهر: ربيع الأول استقبال2411

رفض 1250

إصدار 684 الشهر: ربيع الآخر استقبال 3098

رفض 1562

إصدار 573 الشهر: جمادى الأولى استقبال3658

رفض 2258

إصدار 863 الشهر: جمادى الآخرة استقبال4282

رفض 1955

إصدار 988



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