5622 باحثا وباحثة يتقدمون للدراسات العليا بجامعة الملك عبدالعزيز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة أن عدد المتقدمين لبرامج الدراسات العليا وصل نحو 5622 طالبا وطالبة، إضافة إلى عرض إحصائية لطلاب المنح الدراسية الداخلية والخارجية، وعن المستفيدين من الخدمات البحثية والرؤية المستقبلية للعمادة في برامجها ومخرجاتها المعتمدة.
وأوضح مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي أن برامج الدراسات العليا في الجامعة تشهد تطورا كبيرا في مختلف النواحي والجوانب، بما في ذلك المادة العلمية وتبادل الطلاب مع الدول الأخرى، متمنيا أن يسهم هذا الملتقى في تجويد العملية التعليمية وزيادة الارتباط بين الطلاب ومؤسستهم العلمية والبحثية أثناء وبعد الدراسة، من أجل المساهمة في إعداد بيئة عمل حاضنة لبرامج الدراسات العليا والأبحاث العلمية الرائدة، وتحقيق التفاعل مع الأطراف المعنية للتطوير المعرفي والوفاء باحتياجات ومتطلبات المجتمع.
وختاما تم تكريم الفائزين والفائزات في مجالات العلوم الطبيعية، والعلوم الهندسية والتقنية، والعلوم الصحية، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، لجوائز أفضل طالب دراسات عليا، وأفضل قسم علمي، وأفضل مشرف، وأفضل رسالة دكتوراه في مختلف المجالات.
عن برنامج الدراسات العليا بحسب عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور سعود السلمي:
- - 3030 طالبا
- - 2592 طالبة
- - 196 برنامجا
- - 2000 مستفيد من الخدمات البحثية
- - 334 طالبا مقيدا في السجلات الحالية بالمنح الدراسية
- - 241 خريجا من طلاب المنح الدراسية.
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