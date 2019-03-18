الحج تعلن نتائج تقييم شركات حجاج الداخل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت االيوم وزارة الحج والعمرة نتائج تقييم شركات ومؤسسات حجاج الداخل التي عملت خلال موسم حج العام الماضي 1439 في حسابات الشركات.

وسمحت الوزارة للشركات بالاعتراض على نتائج التقييم، مشددة على أن الاعتراض لن يشمل بأي حال من الأحوال ما سبقت دراسته من قبل فرع الوزارة بمكة المكرمة عن زيارات لجان المتابعة والمراقبة.

وبينت الوزارة أنه تم إدراج استبيان رضا الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم، وسيتم احتساب هذا المعيار ضمن نتائج التقييم، مشيرة إلى أن نتيجة الاستبيان غير قابلة للاعتراض، لأنها تعكس وجهة نظر المستفيد من الخدمة، وأن عرضه يأتي رغبة من الوزارة لأن تبادر الشركات في معالجة الملاحظات التي أوضحها الحجاج عن الخدمات المقدمة لهم خلال موسم حج هذا العام والمواسم المقبلة.