، "قنصل إثيوبيا" يزور سجون منطقة عسير للاطلاع على أوضاع الموقوفين الإثيوبيين ،

محمد بن مسعود - الدمام - شكر القائمين عليها لجهودهم في المحافظة على حقوق النزلاء

أشاد القنصل العام لجمهورية إثيوبيا عبده ياسين بالجهود والرعاية التي تقدمها إدارة سجون منطقة عسير للنزلاء والنزيلات الإثيوبيين.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها القنصل أمس لسجون منطقة عسير التقى خلالها مساعد مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد آل مريط.

واطلع القنصل العام لجمهورية إثيوبيا على أوضاع النزلاء والنزيلات الموقوفين والمحكومين من الجنسية الإثيوبية، وبحث دور القنصلية الإثيوبية في متابعة إجراءاتهم.

وعبر القنصل عن شكره للقائمين على السجن وتقديره لجهودهم في المحافظة على حقوق النزلاء وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجون إليها.