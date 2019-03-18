- 1/2
- 2/2
أشاد القنصل العام لجمهورية إثيوبيا عبده ياسين بالجهود والرعاية التي تقدمها إدارة سجون منطقة عسير للنزلاء والنزيلات الإثيوبيين.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها القنصل أمس لسجون منطقة عسير التقى خلالها مساعد مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد آل مريط.
واطلع القنصل العام لجمهورية إثيوبيا على أوضاع النزلاء والنزيلات الموقوفين والمحكومين من الجنسية الإثيوبية، وبحث دور القنصلية الإثيوبية في متابعة إجراءاتهم.
وعبر القنصل عن شكره للقائمين على السجن وتقديره لجهودهم في المحافظة على حقوق النزلاء وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجون إليها.
"قنصل إثيوبيا" يزور سجون منطقة عسير للاطلاع على أوضاع الموقوفين الإثيوبيينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-18
أشاد القنصل العام لجمهورية إثيوبيا عبده ياسين بالجهود والرعاية التي تقدمها إدارة سجون منطقة عسير للنزلاء والنزيلات الإثيوبيين.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها القنصل أمس لسجون منطقة عسير التقى خلالها مساعد مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد آل مريط.
واطلع القنصل العام لجمهورية إثيوبيا على أوضاع النزلاء والنزيلات الموقوفين والمحكومين من الجنسية الإثيوبية، وبحث دور القنصلية الإثيوبية في متابعة إجراءاتهم.
وعبر القنصل عن شكره للقائمين على السجن وتقديره لجهودهم في المحافظة على حقوق النزلاء وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجون إليها.
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
08:38 PM
شكر القائمين عليها لجهودهم في المحافظة على حقوق النزلاء
أشاد القنصل العام لجمهورية إثيوبيا عبده ياسين بالجهود والرعاية التي تقدمها إدارة سجون منطقة عسير للنزلاء والنزيلات الإثيوبيين.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها القنصل أمس لسجون منطقة عسير التقى خلالها مساعد مدير السجون بمنطقة عسير العميد سعد آل مريط.
واطلع القنصل العام لجمهورية إثيوبيا على أوضاع النزلاء والنزيلات الموقوفين والمحكومين من الجنسية الإثيوبية، وبحث دور القنصلية الإثيوبية في متابعة إجراءاتهم.
وعبر القنصل عن شكره للقائمين على السجن وتقديره لجهودهم في المحافظة على حقوق النزلاء وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجون إليها.
، "قنصل إثيوبيا" يزور سجون منطقة عسير للاطلاع على أوضاع الموقوفين الإثيوبيين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "قنصل إثيوبيا" يزور سجون منطقة عسير للاطلاع على أوضاع الموقوفين الإثيوبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.