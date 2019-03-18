محمد بن مسعود - الدمام - تستهدف جميع شوارع وأحياء العاصمة المقدسة أطلق أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، مبادرة جديدة تحت مسمى "مكة بلا حفر"، تستهدف جميع شوارع وأحياء العاصمة المقدسة. وتهدف المبادرة إلى تحسين وتكثيف الجهود في معالجة الحفر بشوارع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وقاطني البلد الحرام وزواره من حجاج ومعتمرين. ومن المقرر أن يبدأ العاملون على المبادرة في حصر المواقع ومعالجتها على أرض الواقع؛ تنفيذاً لتوجيهات الأمين. "مكة بلا حفر".. مبادرة جديدة تطلقها أمانة العاصمة المقدسة عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-03-18 أطلق أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، مبادرة جديدة تحت مسمى "مكة بلا حفر"، تستهدف جميع شوارع وأحياء العاصمة المقدسة. وتهدف المبادرة إلى تحسين وتكثيف الجهود في معالجة الحفر بشوارع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وقاطني البلد الحرام وزواره من حجاج ومعتمرين. ومن المقرر أن يبدأ العاملون على المبادرة في حصر المواقع ومعالجتها على أرض الواقع؛ تنفيذاً لتوجيهات الأمين. Advertisements 18 مارس 2019 - 11 رجب 1440 08:16 PM تستهدف جميع شوارع وأحياء العاصمة المقدسة تستهدف جميع شوارع وأحياء العاصمة المقدسة أطلق أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، اليوم، مبادرة جديدة تحت مسمى "مكة بلا حفر"، تستهدف جميع شوارع وأحياء العاصمة المقدسة. وتهدف المبادرة إلى تحسين وتكثيف الجهود في معالجة الحفر بشوارع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وقاطني البلد الحرام وزواره من حجاج ومعتمرين. ومن المقرر أن يبدأ العاملون على المبادرة في حصر المواقع ومعالجتها على أرض الواقع؛ تنفيذاً لتوجيهات الأمين. ، "مكة بلا حفر".. مبادرة جديدة تطلقها أمانة العاصمة المقدسة ،

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