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لقي ستة من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف اليمنية.
وأوضح قائد جبهة المصلوب المقدم هادي الفاضلي في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن عناصر من المليشيا حاولت مهاجمة مواقع الجيش في الغرفة والزرقة والسلان، بمديرية المصلوب.
وأضاف المقدم "الفاضلي" أن المليشيا أعدت للهجوم مسبقًا، في محاولة منها لاستعادة مواقع في المديرية.
وأكد أن قوات الجيش الوطني، أحبطت هجوم المليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار بعد مصرع ستة من عناصرها وجرح آخرين.
نيران الجيش اليمني تلاحق متسللي المليشيا الحوثية بالجوفوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-18
لقي ستة من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف اليمنية.
وأوضح قائد جبهة المصلوب المقدم هادي الفاضلي في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن عناصر من المليشيا حاولت مهاجمة مواقع الجيش في الغرفة والزرقة والسلان، بمديرية المصلوب.
وأضاف المقدم "الفاضلي" أن المليشيا أعدت للهجوم مسبقًا، في محاولة منها لاستعادة مواقع في المديرية.
وأكد أن قوات الجيش الوطني، أحبطت هجوم المليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار بعد مصرع ستة من عناصرها وجرح آخرين.
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
07:55 PM
قتل 6 منهم حاولوا مهاجمة مواقع في الغرفة والزرقة والسلان بالمصلوب
لقي ستة من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، في جبهة المصلوب بمحافظة الجوف اليمنية.
وأوضح قائد جبهة المصلوب المقدم هادي الفاضلي في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن عناصر من المليشيا حاولت مهاجمة مواقع الجيش في الغرفة والزرقة والسلان، بمديرية المصلوب.
وأضاف المقدم "الفاضلي" أن المليشيا أعدت للهجوم مسبقًا، في محاولة منها لاستعادة مواقع في المديرية.
وأكد أن قوات الجيش الوطني، أحبطت هجوم المليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار بعد مصرع ستة من عناصرها وجرح آخرين.
، نيران الجيش اليمني تلاحق متسللي المليشيا الحوثية بالجوف ،
المصدر : الخليج 365
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