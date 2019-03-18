، "العاصفة" و"الرئاسة" تطيران برموز "الثنايا" المفتوحة ،

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انطلقت اليوم ثامن أيام الأشواط الختامية بواقع 20 شوط بكار وقعدان في سن "الثنايا"، من مسافة 8 كيلومترات، بينها أربعة أشواط رموز، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض، بمنافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين.
وحققت "الغزيل" العائدة ملكيتها إلى هجن العاصفة رمز بكار الأشواط المفتوحة، بينما اختطفت هجن الرئاسة بالقعود "هملول" رمز القعدان.
كما حقق زايد بن محمد المنصوري رمز االبكار بـ "الظفرة" رمز الأشواط العامة، وحقق "الصيرمي" العائدة ملكيته إلى المالك علي بنر شاد بن غدير رمز القعدان للأشواط العامة.
"العاصفة" و"الرئاسة" تطيران برموز "الثنايا" المفتوحةنافل السبيعي الخليج 365 2019-03-18
انطلقت اليوم ثامن أيام الأشواط الختامية بواقع 20 شوط بكار وقعدان في سن "الثنايا"، من مسافة 8 كيلومترات، بينها أربعة أشواط رموز، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض، بمنافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين.
وحققت "الغزيل" العائدة ملكيتها إلى هجن العاصفة رمز بكار الأشواط المفتوحة، بينما اختطفت هجن الرئاسة بالقعود "هملول" رمز القعدان.
كما حقق زايد بن محمد المنصوري رمز االبكار بـ "الظفرة" رمز الأشواط العامة، وحقق "الصيرمي" العائدة ملكيته إلى المالك علي بنر شاد بن غدير رمز القعدان للأشواط العامة.
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
07:48 PM
ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
انطلقت اليوم ثامن أيام الأشواط الختامية بواقع 20 شوط بكار وقعدان في سن "الثنايا"، من مسافة 8 كيلومترات، بينها أربعة أشواط رموز، وذلك في ميدان الملك عبدالعزيز للهجن، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والمقامة في الصياهد شمال شرقي الرياض، بمنافسة مثيرة بين الملاك والمضمرين السعوديين والخليجيين.
وحققت "الغزيل" العائدة ملكيتها إلى هجن العاصفة رمز بكار الأشواط المفتوحة، بينما اختطفت هجن الرئاسة بالقعود "هملول" رمز القعدان.
كما حقق زايد بن محمد المنصوري رمز االبكار بـ "الظفرة" رمز الأشواط العامة، وحقق "الصيرمي" العائدة ملكيته إلى المالك علي بنر شاد بن غدير رمز القعدان للأشواط العامة.
، "العاصفة" و"الرئاسة" تطيران برموز "الثنايا" المفتوحة ،
المصدر : الخليج 365
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