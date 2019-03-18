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محمد بن مسعود - الدمام - شارك فريق بصمة أمل، بالتعاون مع مكتب "مساندة" التابع لمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، ببرنامج تعريفي عن مكتب "مساندة" والخدمات المقدمة من المكتب المقام في ستي مول.
وقالت قائدة الفريق، عبير المتعب، إن الهدف من المشاركة كان التعريف بأهداف الفريق .
وشكرت "المتعب" في الختام كل أعضاء وعضوات الفريق على المشاركة المميزة، كما شكرت إدارة المستشفى على إتاحة الفرصة للمشاركة.
"بصمة أمل" يشارك في البرنامج التعريفي لمكتب "مساندة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-18
شارك فريق بصمة أمل، بالتعاون مع مكتب "مساندة" التابع لمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، ببرنامج تعريفي عن مكتب "مساندة" والخدمات المقدمة من المكتب المقام في ستي مول.
وقالت قائدة الفريق، عبير المتعب، إن الهدف من المشاركة كان التعريف بأهداف الفريق .
وشكرت "المتعب" في الختام كل أعضاء وعضوات الفريق على المشاركة المميزة، كما شكرت إدارة المستشفى على إتاحة الفرصة للمشاركة.
18 مارس 2019 - 11 رجب 1440
07:39 PM
شارك فريق بصمة أمل، بالتعاون مع مكتب "مساندة" التابع لمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، ببرنامج تعريفي عن مكتب "مساندة" والخدمات المقدمة من المكتب المقام في ستي مول.
وقالت قائدة الفريق، عبير المتعب، إن الهدف من المشاركة كان التعريف بأهداف الفريق .
وشكرت "المتعب" في الختام كل أعضاء وعضوات الفريق على المشاركة المميزة، كما شكرت إدارة المستشفى على إتاحة الفرصة للمشاركة.
، "بصمة أمل" يشارك في البرنامج التعريفي لمكتب "مساندة" ،
المصدر : الخليج 365
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