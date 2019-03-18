، "بصمة أمل" يشارك في البرنامج التعريفي لمكتب "مساندة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - شارك فريق بصمة أمل، بالتعاون مع مكتب "مساندة" التابع لمستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، ببرنامج تعريفي عن مكتب "مساندة" والخدمات المقدمة من المكتب المقام في ستي مول.

وقالت قائدة الفريق، عبير المتعب، إن الهدف من المشاركة كان التعريف بأهداف الفريق .

وشكرت "المتعب" في الختام كل أعضاء وعضوات الفريق على المشاركة المميزة، كما شكرت إدارة المستشفى على إتاحة الفرصة للمشاركة.