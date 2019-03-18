، أسرة مُطلق النار في هولندا: مشاكل عائلية وراء الحادث ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أنه استهدف قريبًا له ومن ثم الأشخاص الذين أرادوا مساعدة المستهدف

قالت أسرة كوكمان تانيش، منفذ الهجوم المسلح الذي وقع في مدينة أوتريخت الهولندية، أن الأخير أطلق النار على قريب له في الترام بسبب مشاكل عائلية، ومن ثم على الأشخاص الذين أرادوا مساعدة المستهدف.

وطوقت وحدة مكافحة الإرهاب بالشرطة الهولندية مبنى قد يكون مسلح "أوتريخت" مختبئاً به، عقب تنفيذ هجومه، الذي أسفر عن مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، قالت الشرطة الهولندية إن مطلق النار في حي سكني بمدينة "أوتريخت" لا يزال طليقاً، بينما انتشر أفراد من الشرطة في مكان الواقعة، في محاولة لمطاردة المسلح.

وذكر جهاز التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب أنه رفع مستوى التحذير، بعدما قالت الشرطة إنها لا تستبعد "دوافع إرهابية" وراء الهجوم.

وبينما انطلقت عملية البحث عن المسلح الهارب، طلبت الشرطة من المدارس في "أوتريخت" إغلاق أبوابها، كما عززت السلطات إجراءات الأمن في المساجد ومرافق النقل.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الهولندية إن السلطات تشتبه في سقوط قتيل في إطلاق النار الذي وقع داخل محطة "ترام" في مدينة أوتريخت، في تمام العاشرة و45 دقيقة من صباح الاثنين.