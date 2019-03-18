شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير : حادث نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين له والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن نيوزيلندا بلد آمن ومسالم ومنفتح على الجميع، وما قامت به رئيسة الوزراء والحكومة والشعب النيوزيلندي خير دليل على ذلك.

وأضاف الجبير فى تغريده على حسابه الرسمى على " تويتر" إن ما يحدث في العالم من تعاطف وتضامن مع المسلمين جراء الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين ولا عرق له، وترفضه الإنسانية بأجمعها.