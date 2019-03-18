شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير : حادث نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين له والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف الجبير فى تغريده على حسابه الرسمى على " تويتر" إن ما يحدث في العالم من تعاطف وتضامن مع المسلمين جراء الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين ولا عرق له، وترفضه الإنسانية بأجمعها.
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