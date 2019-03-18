الارشيف / اخبار السعوديه

الجبير : حادث نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين له

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير : حادث نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين له والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن نيوزيلندا بلد آمن ومسالم ومنفتح على الجميع، وما قامت به رئيسة الوزراء والحكومة والشعب النيوزيلندي خير دليل على ذلك.

وأضاف الجبير فى تغريده على حسابه الرسمى على " تويتر" إن ما يحدث في العالم من تعاطف وتضامن مع المسلمين جراء الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين ولا عرق له، وترفضه الإنسانية بأجمعها.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير : حادث نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى