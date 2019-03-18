شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم 7 آلاف شخص بلقاح الإنفلونزا في مهرجان الإبل والان نبدء بالتفاصيل

نجحت "صحة الرياض" وضمن جهودها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل للتطعيم بلقاح الإنفلونزا الموسمية، في تطعيم أكثر من 7 آلاف شخص، وذلك عبر تقديم التطعيم للزوار والمشاركين ومخالطي الإبل في المهرجان.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطعيم 7 آلاف شخص بلقاح الإنفلونزا في مهرجان الإبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.