الان تتابع عاجل .. الجبير يشيد بما قامت به رئيسة الوزراء والشعب في نيوزيلندا ردا على الهجوم الإرهابي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إن ما يحدث في العالم من تعاطف وتضامن مع المسلمين جراء الحادث الإرهابي الذي وقع في نيوزيلندا يؤكد أن الإرهاب لا دين ولا عرق له وترفضه الإنسانية بأجمعها.
وأضاف الجبير عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الاثنين أن نيوزيلندا بلد آمن ومسالم ومنفتح على الجميع، وما قامت به رئيسة الوزراء والحكومة والشعب النيوزلندي خير دليل على ذلك.
وتابع: “ما ذكره سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمين بأن: الحادثة الإرهابية الشنيعة التي وقعت في نيوزيلندا لا تقرها الأديان ولا قيم التعايش وبأنها عمل جبان ومدان”.
وأشار إلى نيوزيلندا بلد آمن ومسالم ومنفتح على الجميع، وما قامت به دولة رئيسة الوزراء والحكومة والشعب النيوزلندي خير دليل على ذلك.
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