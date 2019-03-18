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بخاري يناقش المستجدات الدولية مع وزير الإعلام اللبناني

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في مقر السفارة ببيروت اليوم (الاثنين)، وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح.

وجرى خلال اللقاء، النقاش حول الأوضاع العامة الجارية على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب مخرجات اجتماع اللجنة الفنية - اللبنانية المشتركة في دورتها الثالثة التي عقدت في الرياض.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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