شكرا لقرائتكم خبر عن بخاري يناقش المستجدات الدولية مع وزير الإعلام اللبناني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت)

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في مقر السفارة ببيروت اليوم (الاثنين)، وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح.

وجرى خلال اللقاء، النقاش حول الأوضاع العامة الجارية على الساحتين المحلية والدولية، إلى جانب مخرجات اجتماع اللجنة الفنية السعودية - اللبنانية المشتركة في دورتها الثالثة التي عقدت في الرياض.