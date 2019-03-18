شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: إلغاء شرط الضمان من الوكيل الخارجي.. والتمديد حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

وافق وزير الحج والعمرة الدكتورمحمد بن صالح بنتن، على إلغاء شرط الضمان من الوكيل الخارجي والاكتفاء بالتمديد حتى نهاية الموسم الحالي، وقبول بلاغات الهروب خلال 24 ساعة دون شرط إحضار صورة من جواز المعتمر المتخلف خلال المرحلة الحالية لنهاية الموسم الحالي.

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وقال المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة محمد بن بادي: «انطلقت أعمال اللجنة الوطنية للحج والعمرة ممثلة في اللجنة الخماسية المشتركة برئاسة وزير الحج الدكتور محمد صالح بنتن، وحضور نائب الوزير الدكتور عبد الفتاح المشاط، ووكيل الوزارة لشؤون العمرة الدكتور عبد العزيز الوزان، وأعضاء من الوزارة رفيعي المستوى، لدراسة كافة المعوقات».

وأشار إلى استمرار انعقاد اللجنة للوصول إلى حلول للمعوقات التي يواجهها القطاع، وذلك بدعم كامل من وزير الحج، بما يضمن نهوض القطاع بمسؤولياته واستمراريته، والوصول إلى حلول لكل ما يعيق عمله.

وطالب بادي كافة القطاعات بالتجاوب مع متطلبات المرحلة القادمة بما يتوافق مع الأنظمة لتحقيق الروية 2030، مؤكداً أن اللجنة لن تألوا جهداً في تذليل كافة الصعوبات، لاسيما أن الوزارة شكلت لجنة على مستوى رفيع من مسؤولي الوزارة مع أعضاء من اللجنة الوطنية للنهوض بأعمال الشركات وضمان استمراريتها في العمل.