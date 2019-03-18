شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الخبراء تصدر الترجمة الإنجليزية لنظام الإفلاس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

صدر عن شعبة الترجمة الرسمية بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء الترجمة الإنجليزية لنظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي في 28 / 05 / 1439هـ، وسيتم تزويد الجهات المعنية بنسخ من الإصدار.

جاء ذلك في تصريح لرئيس شعبة الترجمة الرسمية الدكتور محمد صالح الهدلق، الذي أشار إلى أن الشعبة تختص بترجمة ما يصدر عن حكومة المملكة من أنظمة ولوائح وتنظيمات إلى اللغة الإنجليزية ومن ثم اعتمادها من المجلس العلمي للترجمة التابع للشعبة الذي يضم نخبة من المتخصصين في اللغة الإنجليزية والشؤون القانونية من الجامعات السعودية وغيرها، ويتم تشكيله كل 3 سنوات بموجب أمر ملكي.

وأضاف الهدلق أن الشعبة تحظى بدعم ومؤازرة رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المشرف العام على الشعبة محمد بن سليمان العجاجي، إذ يؤكد أن الاهتمام بترجمة الأنظمة واللوائح يأتي انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على نشر الأنظمة وتداولها ووصولها إلى أيدي المهتمين في داخل المملكة وخارجها.