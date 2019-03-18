السعودية | حرفة غريبة امتهنتها هذه السعودية.. صناعة الصابون

شكرا لقرائتكم حرفة غريبة امتهنتها هذه السعودية.. صناعة الصابون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فكرت شابة سعودية بتحويل الأعشاب والفواكه والزيوت الطبيعية المعطرة إلى صابون طبيعي وصحي، حيث أصبح حرفة لها، تتفنن في صناعتها وإخراجها بقوالب جذابة، وحظيت بدعم مركز الإبداع الحرفي في مدينة بريدة.

"جواهر الدبيل" الحاصلة على شهادة التجارة والتسويق من بريطانيا، تحدثت لـ"العربية.نت" بقولها: "لاحظت أثناء دراستي، أن البريطانيين لا يشترون الصابون كثيراً من السوق، فهم يعتقدون أنه غير صحي، فكل بيت تقريباً لديه معمل صغير لصناعة الصابون، ولا سيما أن كبار السن الذين تقاعدوا عن العمل يعملون بصناعة الصابون في منازلهم، كما هو حال السيدة التي سكنت عندها".

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وأضافت: "طلبت من السيدة تعليمي كيفية إعداد هذا الصابون، ثم طلبت من الجامعة دورة تدريبية مجانية لتعليمي أساسيات صناعة الصابون حتى أتقنتها ولله الحمد، وبعد عودتي للسعودية قررت أن أبدأ بمشروعي".

وتؤكد الدبيل أن هدفها صناعة صابون طبيعي خالٍ من المواد الكيميائية والمواد الحافظة، كما أن الصابون الصناعي يخلو عادة من الزيوت الطبيعية ومرطبات البشرة، وبعض الناس لديهم قابلية للأمراض الجلدية بسبب الصابون الصناعي، تقول: "الصابون الطبيعي الذي أصنعه عبر معملي الصغير، أعتمد فيه مادة الجلسرين، المادة الأساسية للترطيب ومن الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون، وزيت اللوز، وزيت حبة البركة وغيرها، وهناك إضافات أخرى تكون من المواد الأساسية من الأعشاب والمرة والفحم والقهوة والعسل، وهذه تساعد على علاج بعض أمراض البشرة، كما يتم إضافة زيوت عطرية طبيعية خالية من الكحول مثل البرتقال والليمون والورد".

واستطردت جواهر حديثها: "المهرجانات والفعاليات ساعدتني في إبراز منتجاتي، وفي مركز الإبداع الحرفي بمدينة بريدة التابع لفرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم والتعاون مع أمانة المنطقة، منحني موقعاً مجهزاً لعرض مهنتي".