رابط تسجيل دخول EdwWave نظام نور برقم السجل المدني وخطوات اضافة الطلاب الجدد للصف الاول الابتدائي...

يحتل موقع نور لنتائج الطلاب 1440 برقم الهوية الوطنية وتسجيل طالب جديد للصف الاول الابتدائي الاهتمام الأكبر لدى طلبة وطلبات المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في السعودية خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تهدف وزارة التربية والتعليم السعودية من خلال نظام نور إلى منح الطلاب وأولياء الأمور ميزة الاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1440 هجرياً، سواء برقم سري أو بدون رقم سري، وكذلك تسجيل طالب جديد، حيث سنشرح لكم طريقة وخطوات استخراج نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط في حال نسيان كلمة المرور، أو عدم توافر بيانات المستخدم التي يحصل عليها الطالب من المدرسة التابع لها، كذلك سنضع لكم رابط دخول موقع نظام نور المباشر لمعرفة نتائج الطلاب نصف العام 1440 هـ لجميع المراحل التعليمية وجميع المدارس والمناطق داخل المملكة ومعرفة تفاصيل أكثر عن النظام الإلكتروني المبرمج مسبقاً لخدمة وحسن سير العملية التعليمية.

أعلنت وزارة التعليم اليوم السبت البدء في تسجيل الطلاب والطالبات السعوديين أو من هم من أمهات سعوديات وآباء غير سعوديين ممن أكملوا ست سنوات أو أقل بتسعين يوماً عبر “نظام نور”، أو من كان تاريخ ميلاده 4 / 4 / 1435 هـ الموافق4 / 2 / 2014م وما قبل ذلك في الصف الأول الابتدائي للعام المقبل 1441هـ.

تسجيل طالب جديد

أليكم خطوات تسجيل طالب مستجد جديد للصف الأول الابتدايئ:

عقب تسجيل الدخول بكلمة المرور الخاصة بولي الأمر، حيث يقوم بالدخول على رابط نظام نور المركزي، ويتم استخدام رقمه السري، وذلك أن كان مسجلاً مسبقاً بالموقع، أو برقم الهوية الوطنية.

‘إدخال رقم الهوية الخاص به والرقم السري.

يقوم بإدخال اسم الطفل والرقم القومي الخاص به واستكمال باقي البيانات.

يقوم باتباع التعليمات المطلوبة ويقوم بالضغط”تسجيل”.

يتابع ولي الأمر فيما بعد موعد الإعلان عن نتائج القبول.



يبدأ موعد تسجيل الطلاب المستجدين للصف الأول الابتدائي يوم السادس من يناير، للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ست سنوات أو أقل 90 يوم قبل بداية العام الدراسي.

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نظام نور برقم الهوية

نتائج الطلاب EdwWave يفترض ظهورها بشكل متتالي لجميع المراحل التعليمية بالسعودية عبر نظام نور، ويمكن الاستعلام عن نتائج نظام نور من خلال تسجيل الدخول عبر رابط noor.moe.gov.sa ثم تسجيل الدخول بإسم المستخدم وكلمة المرور المُعدة مسبقاً، وفي حال لم ينجح الطالب أو ولي أمره في تسجيل الدخول عبر البيانات المطلوبة، يمكنه تسجيل الدخول والحصول على نتائج الفصل الدراسي الأول برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق دون رقم سري.

موقع نور لنتائج الطلاب برقم الهوية

نظام نور يتيح العديد من المزايا للطلاب من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية وكذلك أولياء أمورهم، حيث يمكن من خلال نظام نور الإلكتروني الحصول على نتائج الاختبارات الشهرية والفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني بكل سهولة، وكذلك معرفة مدة الحضور والغياب للطلاب في المدرسة، والأنشطة ودرجات المواد العملية والنظرية، والتقديم للصف الأول الابتدائي من المنزل، كل تلك الخدمات وأكثر متاحة عبر تسجيل الدخول على نظام نور التعليمي.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب نور 1440

تسجيل الدخول عبر نظام نور من الرابط التالي من هنا

يقوم الطالب بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، او عن

طريق رقم الهوية الوطنية

التوجه إلى نتائج الطلاب باليسار

إدخال العام الدراسي الحالي

إدخال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب

التوجه للاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول

إدخال اسم الطالب

الحصول على بيان الدرجات والنتيجة

وقد يلاحظ بعض الصعوبات اثناء تسجيل الدخول خلال الساعات القادمة عبر برنامج نظام نور الإلكتروني نتيجة الضغط المتوقع من قبل الطلاب على سيرفر الموقع، لذا في حال حدث عطل، يرجى معاودة الزيارة.

يمكنك حالاً تسجيل الدخول من خلال نظام نور بدون رقم سري، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور في تسجيل الدخول بدون بيانات المستخدم لمعرفة النتائج، ويواصل كل طلاب المراحل الثانوية في أداء اختبارات الفصل الدراسي الأول أمام اللجان، وسنقوم بإشعاركم بموعد ظهور النتائج أول بأول، تمنياتنا لكم بالنجاح.