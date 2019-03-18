انت الان تتابع تفاصيل خبر تصريح لافت من عُمان بشأن الأزمة الخليجية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 مارس 2019 05:52 مساءً - قال وزير الشؤون الخارجية في سلطنة عُمان، يوسف بن علوي، إن الخلافات الجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال مستمرة.

وأشار الوزير العماني، في ندوة أقيمت في مسقط حول "أثر العلاقات الخارجية ‫العمانية في ظل المتغيرات" أمس الاحد، إلى إن الخلاف الحاصل بين دول مجلس التعاون "غير مؤهل للانتهاء"، وفقا لما نقلت صحيفة "أثير الإلكترونية" المحلية، الأحد.

وأكد أن بلاده "تراقب الوضع وتحاول من خلال رئاسة الدورة الحالية أن تحافظ على هذا الحد الأدنى من النشاط في أعمال المجلس من الناحية الفنية والالتزامات"، مضيفاً: "بقدر ما نستطيع أن نحافظ، سنحافظ".

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كما أكد أن بلاده تتعامل حالياً مع دول الجوار "بكل لطف".

وبناءً على طلب من السلطان قابوس، تترأس عُمان الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت في ديسمبر الماضي بالعاصمة السعودية الرياض.

وأفاقت المنطقة العربية في الـ24 من مايو 2017، على وقع أزمة خليجية غير مسبوقة، تمثلت في إعلان السعودية والإمارات والبحرين، ومعهم مصر، حصار دولة قطر، براً وجواً بدعوى دعم "الإرهاب"، فارضة 13 شرطاً لرفع إجراءاتها العقابية، وهو ما رفضته الدوحة، معتبرةً المسألة سعياً للهيمنة على استقلالها وسيادتها الوطنية، متحديةً دول الحصار بتقديم ما يدل على صدق ادعاءاتها.