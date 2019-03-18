شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان .. مساعدات إيوائية في "سقطرى" والان نبدء بالتفاصيل

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتوزيع 26 خيمة و 156 بطانية و 52 بساطًا في منطقة زاحق بمديرية حديبو في جزيرة سقطرى، يستفيد منها 156 فردًا.



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