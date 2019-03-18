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المملكة تستضيف بطولة العالم لكرة السلة
متابعات الخليج 365 - واس
جرت اليوم مراسم توقيع عقد استضافة المملكة لبطولة العالم لكرة السلة للمدن 3×3 المقرر إقامتها منتصف أكتوبر المقبل بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية ، كذلك بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد ، والنائب الأول للاتحاد الدولي أجناسيو أندريس في قاعة الاجتماعات الرئيسية بالمجمع الأولمبي بمدينة الرياض .
وبين الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن البطولة ستقام في محافظة جدة أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أنها تعد خطوة أولية لاستضافة بطولات عالمية أكبر في المستقبل القريب، التي تعزز من مكانة المملكة الرياضي على المستوى العالمي .
من جانبه قدم النائب النائب الأول للاتحاد الدولي لكرة السلة اجناسيو أندريس شكره وتقديره للاتحاد السعودي لكرة السلة على استضافة البطولة العالمية للمدن 3×3، معبراً عن ثقته بنجاح المملكة في هذه الاستضافة نظراً للإمكانيات التي تمتلكها.
وثمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد دعم رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على استضافة البطولة التي تعد من أقوى البطولات العالمية لمسابقة 3×3 للمدن لكرة السلة .
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