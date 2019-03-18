“سكني” يطلق تطبيقا للأجهزة الذكية لتسهيل التواصل مع المستفيدين

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

دشن برنامج سكني التابع لوزارة الإسكان، اليوم الإثنين، نسخته الحديثة من تطبيق “سكني” للأجهزة الذكية، والتي تدعم نظامي التشغيل على أجهزة “آبل” وأجهزة “الأندرويد”، حيث يقدم للمستفيدين أكثر من 15 خدمة، تمكنهم من التعرف على الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدمها البرنامج للأسر الراغبة في الاستفادة من برامج وخيارات وزارة الإسكان بكل يسر وسهولة، ومن أي مكان وفي كل الأوقات، إضافة إلى إمكانية التعرف على المشاريع السكنية، وحجز المواعيد لزيارتها.

ويتضمن التطبيق الرسمي لبرنامج “سكني”، الذي يدعم اللغة العربية عدد من الخدمات التي يحتاجها المستفيدين ابتداءً من التسجيل واستكمال البيانات، واستعراض قائمة المسجلين والمستفيدين من الدفعات السابقة للبرنامج، والحلول والمشاريع السكنية المتوفرة في كل منطقة ومدينة، كما أنه يتيح إمكانية حجز المواعيد لزيارة المشاريع لاستكمال اجراءات الحجز النهائي في موقع المشروع.

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ويضم التطبيق كذلك دليل تفصيلي بإحصائيات المستفيدين، وإمكانية الوصول والتعرف على برامج الوزارة الأخرى، وتقديم المساعدة الإلكترونية، وكتابة الشكاوى والمقترحات، والأسئلة الشائعة حول البرنامج وجميع الخيارات المتوفرة وشروط الدعم لجميع المواطنين، كما يقدم التطبيق خدمة التنبيهات وتفضيل الخيارات المرغوب فيها، علاوة على أخبار المركز الإعلامي للوزارة وإمكانية الاطلاع وتحميل تقارير سكني الشهرية.

ويراعي التطبيق مبادئ الخصوصية وأحدث معايير الحماية الأمنية، لكي يتمكن المستخدم من مختلف برامج وخيارات الوزارة من تنفيذ الخدمات المطلوبة واستعراض البيانات الشخصية بشكل آمن وبسيط، كما أهتم البرنامج بتطبيق معايير تحقيق الفائدة لمستخدميه لتعزيز الاستفادة من البرنامج والمعلومات التي يتيحها بشكل تفاعلي.

ويعتبر برنامج “سكني”، أحد البرنامج المقدمة من وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، وأطلق البرنامج في عام 2017، وقدم حتى الآن أكثر من 783 ألف خيار سكني وتمويلي، حيث خصص في عامه الأول أكثر من 280 ألف خيار سكني وتمويلي، كما وفّر في عام 2018 حوالي 300 ألف خيار سكني وتمويلي، وأعلن مطلع هذا العام عن تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي في مختلف مناطق المملكة، تشمل 100 ألف قرض عقاري مدعوم من صندوق التنمية العقارية، و50 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة، و50 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، كما يعلن البرنامج وبشكل شهري عن أعداد المستفيدين من الخيارات السكنية التي يقدمها، إذ تجاوز عددهم حتى نهاية فبراير الماضي أكثر من 180 ألف مستفيد.

وكان البرنامج أعلن هذا الشهر عن بدء تنفيذ 46 مشروعًا سكنيًا جديدًا في مختلف مناطق المملكة، تتميز بأسعارها المناسبة التي تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال، بضمانات وجودة عالية في التنفيذ، وتسليمها للمواطنين في الوقت المحدد، بالإضافة لإيجاد الشراكات مع المطورين العقاريين ومؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك لتسهيل حصول المواطنين على التمويل العقاري المناسب لهم، مع تكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، بهدف رفع نسبة التملّك بالوصول إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان “أحد برامج رؤية المملكة 2030″، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع.