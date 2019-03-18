شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 48 طن سلال غذائية في مديرية المكلا بحضرموت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المكلا)

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد) 650 سلة غذائية، تزن 48 طناً و100 كيلوغرام، في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 3900 شخص.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.