شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 48 طن سلال غذائية في مديرية المكلا بحضرموت والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المكلا)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الأحد) 650 سلة غذائية، تزن 48 طناً و100 كيلوغرام، في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت، يستفيد منها 3900 شخص.
ويأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.
كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع 48 طن سلال غذائية في مديرية المكلا بحضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.